Marvin Márquez fue uno de los futbolistas más importantes en el título que consiguió FAS en el Torneo Apertura 2021, el delantero a base de sus goles logró consolidarse y fue parte de un plantel que dejó buenas actuaciones, aunque actualmente una lesión lo ha dejado fuera de las canchas.

El atacante de los tigrillos sufrió una lesión en la rodilla hace unos meses y hasta el momento, todavía no tiene fecha de operación, incluso asegura que la Junta Directiva del equipo no le ha dado una respuesta y primero cubrió su ausencia con otro elemento.

“Para los pocos que me pregunta y algunos no saben, estoy a la espera de que FAS me diga cuando me tienen fecha para la operación, la verdad que pena llevo esperando casi 5 meses y aun sigo esperando”, fue la publicación que hizo el delantero en su cuenta oficial de Twitter.

Márquez no tiene actividad desde el 13 de noviembre del 2022, cuando FAS enfrentó a Joroco en la actividad del Torneo Apertura, encuentro en el que sufrió la desafortunada lesión y que lo ha dejado fuera de las canchas, prácticamente abandonado por su club.

FAS dio a conocer a inicios del Clausura 2023 sus bajas, en las que se confirmó que Marvin Márquez sería ausencia temporal debido a su lesión, pero hasta el momento no ha confirmado si le darán seguimiento a su intervención quirúrgica.