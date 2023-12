Jorge Rodríguez ha confirmado que no seguirá más como entrenador de Metapán. El “Zarco” habló de su no continuidad en el equipo jaguar y de los rumores que lo vinculan con el equipo nacional de El Salvador tras la salida de Rubén de la Barrera.

El entrenador no seguirá dirigiendo a los jaguares. “Se nos terminó el contrato, y pues no se pudo renovar, por lo tanto estamos ya fuera de Isidro Metapán“, explicó Jorge Rodríguez cuando le consultaron sobre su salida. Y además agregó que: “hubo un ofrecimiento (para continuar)”.

Sin embargo aclaró: “también hay lineamientos que los dirigentes, aunque sean los jefes de uno, deben tratar de seguir en la conformación de los equipos, y cuando no se llega a eso, no se hace lo que el técnico necesita, lo que uno cree que es lo más conveniente de la institución, también te están diciendo que no te quieren. Son de los detalles que uno debe valorar”.

Su futuro inmediato

Por supuesto, Rodríguez como todo entrenador que se queda sin equipo, debe empezar a pensar en qué es lo que hará en el futuro mediato e inmediato. Por el momento parecería que no hay ofertas concretas más allá de los rumos que lo vincularían a la Selecta.

El propio Rodríguez se refirió de esta forma acerca de lo venidero: “descansar, no hay un plan porque la vida, la carrera del técnico es de oportunidades, ya en este momento se ha dado a conocer que no sigo con Isidro Metapán, sólo esperar una oportunidad y ver si el proyecto (que llegue) pues uno analiza que es bueno, y sino pues seguir de vacaciones”.

Los rumores de la Selecta

En cuanto estos rumores, el entrenador fue categórico: “no, nada, nada que ver con la FESFUT en relación a la Selecta, no ha existido ninguna comunicación, no hay nada, uno tranquilo, esperando una oportunidad, y ver si el proyecto le llena a uno, eso es lo más importante”.

Y al consultarle sobre si aceptaría el cargo en la Selecta en caso de presentarse la oportunidad, Rodríguez aseguró: “como no llega, como no hay nada, son detalles que para qué vamos a pensar en cosas que no son reales, y en el futuro vemos si sale algún proyecto”.