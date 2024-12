Jorge El Zarco Rodríguez lanza fuerte crítica tras la eliminación de Alianza

Alianza quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de la Primera División de El Salvador, luego que Isidro Metapán lo superara 5-3 en la tanda de los penales en el estadio Jorge Suárez Landaverde y con esto finaliza un campeonato para el olvido.

Jorge El Zarco Rodríguez, técnico de los paquidermos, no se guardó nada y fue claro que se tuvo un “torneo malo”, lo cual se ve evidenciado con los resultados, aunque aceptó que contra Metapán se tuvo un buen rendimiento pero falló desde los lanzamientos de penal.

La crítica de Zarco Rodríguez a Alianza

“Queda el mismo sabor que haber perdido en 90 minutos. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades de jugar los dos partidos. En San Salvador no fuimos capaces de mantener los 11 contra 11. Allí fallamos y al final Metapán se trajo el empate. Esta ocasión fue un partido cerrado con pocas oportunidades de gol. Al final, en la definición ellos fueron mejores que nosotros y hay que felicitarlos”, arrancó diciendo.

“El torneo fue malo. Los resultados allí están. Quedamos en quinto lugar. Ha sido malo para nosotros. En este partido en especial el equipo respondió. Estuvo a la altura de este partido, pero en la definición (de la tanda de penaltis), ellos fueron mejores que nosotros”, aseguró.

Su análisis de la eliminación de Alianza

“Fue un partido cerrado con pocas oportunidades de gol. Al final, esta noche tenía que haber un equipo que pasaba a la semifinal y fueron ellos. Hay que felicitarlos. Nosotros, en estos días que vienen, analizar lo que ha ocurrido durante todo el torneo. Cualquiera de los dos equipos tenía que fallar. A nosotros nos tocó en ese momento”, opinó.

“No siempre se gana lo que uno quiere. No se le va a quitar mérito a los tiradores de Metapán en los 12 pasos. Fueron mejores que nosotros. Queda felicitarlos y analizar lo que se hizo en la temporada y ver de cara al futuro. Nos hizo falta tranquilidad porque en San Salvador nos expulsaron a dos jugadores y hay que mantener la tranquilidad ante la presión. (En Metapán), hicieron un mejor partido que el que hicimos allá (en San Salvador). Al final, no nos ha alcanzado para poder pasar a las semifinales”, terminó.

