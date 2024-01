Hugo Pérez ha dado un paso determinante en su búsqueda de resolver una deuda pendiente con la Comisión de Regularización de la FESFUT. El ex entrenador de El Salvador ha confirmado haber enviado la documentación necesaria para demandar el pago correspondiente a dos años y tres meses que le adeudan desde su cese como técnico de la Selecta en septiembre pasado.

En sus declaraciones, Pérez enfatizó la ausencia de negociaciones oficiales con la Comisión de Regularización para resolver su situación financiera: “Nunca hubo una negociación oficial con la Comisión de Regularización para solventar mi deuda. Lo único que la FESFUT quería cuando me despidieron era que yo firmara un documento diciendo que renunciaba a la indemnización y obviamente les dije que no, que no era eso correcto”.

El exseleccionador señaló que su postura se basó en su convicción de que el trabajo realizado era honesto y merecía ser reconocido: “Siempre pensé que el trabajo que estábamos haciendo era honesto y clasificado y que para mí no era correcto”.

Asimismo, remarcó que, pese a la ausencia de acercamientos formales, él y sus abogados enviaron una carta detallando lo que se le adeudaba, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

¿Qué le contestó Hugo Pérez a Humberto Sáenz?

En respuesta a los comentarios del abogado Humberto Sáenz, Pérez defendió su posición al asegurar que, según su contrato, se le adeudaban dos años y tres meses, y su intención no era obtener más de lo justo: “Mi petición de pago abarca hasta la fecha de finalización de mi contrato… su obligación es pagarte lo que te deben porque la ley te lo ordena, por eso se firma un documento que estipula eso”.

¿A quién le reclamará Hugo Pérez por la deuda de la Federación?

El exseleccionador lamentó llegar a esta instancia y expresó su confianza en que las autoridades pertinentes, como el TAS o la FIFA, puedan resolver este conflicto de manera justa: “La única prueba que tengo y que he presentado es mi contrato, deseo que me paguen lo justo, lo que dice el contrato”.

La situación de Pérez con la FESFUT sigue sin resolverse, y su caso refleja la necesidad de claridad y cumplimiento en las relaciones contractuales en el ámbito deportivo, donde la transparencia y el respeto a lo estipulado en los contratos deben primar para evitar disputas innecesarias.

