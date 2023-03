Hugo Pérez confirmó la razón por la que no convoca a Marvin Monterroza

Hugo Pérez, técnico de la Selección Mayor de El Salvador, dio una entrevista al Gráfico en la que dio detalles de la convocatoria que ha hecho y en el que habló de algunos jugadores, en especial de Marvin Monterroza quien ha estado ausente en los últimos llamados para sorpresa de todos.

El estratega de La Selecta fue claro en decir que no hay problemas entre él y el futbolista, pero dio la razón por la cual no lo convoca desde que se disputó la eliminatoria mundialista de Qatar 2022 y fue por unos comentarios que hizo en sus redes sociales, pero Pérez aseguró que no es nada personal.

“Marvin hizo unos comentarios que no estuvieron bien de su parte. en Alianza juega más libre y tiene a jugadores que defensivamente lo apoyan y para lo que queremos hacer necesitamos algo diferente pero no estamos enojados con él o somos enemigos. Para nada”, dijo el estratega.

Por otra parte, Hugo Pérez informó que una de las novedades en la nomina será la presencia de William Canales, quien ha hecho las cosas bien en el Alianza y por eso será considerado: “es un jugador que ha tenido buenas actuaciones. Podría estar en la nómina y fue uno de los mejores ante el Philadelphia: Se suma en ataque y defiende bien”.

Además, confirmó que Alexander Larín todavía no será convocado: “Todavía no recupera su estado físico. Nos gustaría que llegara al tono que tuvo cuando estuvo en Copa Oro, pero las lesiones y el incorporarse tarde a la pretemporada le han afectado”