La Selección de El Salvador cayó 1-0 en condición de visitante contra su similar de Martinica, en la actividad de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y con esto es uno de los equipos descendidos a la Liga B.

El cambio de entrenador no le sirvió de nada a los salvadoreños, que no mostraron una diferencia positiva y todo quedó confirmado con el duelo versus los caribeños, donde nuevamente fueron un equipo acéfalo y que no mostró una idea clara para lograr por lo menos sumar puntos.

¿Cómo fue el partido?

La Selecta fue la que tuvo la posesión de la pelota, pero de eso no pasó, porque no hubo profundidad, los movimientos fueron lentos y en ataque no había presencia a pesar de tener la iniciativa, mientras en defensa todos eran un manojo de nervios y justo un error causó la anotación.

La anotación de Martinica llegó al minuto 23, cuando Damien Dussaunto aprovechó una mala salida de la zaga, para luego servir a Johnny Marajo que con un tiro logró vencer a Mario González para hacer el 1-0 que fue suficiente.

¿En qué posición quedó El Salvador?

Los hombres de Rubén De La Barrera siguen sin ganar en la competición, son últimos con cero unidades en el Grupo A producto de tres derrotas, dos goles a favor y seis en contra. El domingo volverán a jugar contra Martinica pero de local.