Este sábado, Alianza FC recibirá a CD Águila en el inicio de la 13ª jornada del Clausura 2024 de la Primera División de El Salvador. Será un duelo clave, pues ambos quieren acercarse al líder, Firpo: en el caso de los Albos, terceros con 24 puntos, podrían rebasarlo de forma parcial; mientras que los Emplumados están quintos con 22 y llegan con un rendimiento en alza.

¿Cuándo juega Alianza vs. Águila por la Primera División de El Salvador 2024?

Alianza y Águila se enfrentarán hoy, sábado 30 de marzo. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuscatlán de San Salvador e iniciará a las 18:00 horas de El Salvador (20:00 ET de Estados Unidos).

¿En qué canal y dónde ver EN VIVO a Alianza vs. Águila?

El partido Alianza – Águila será transmitido EN VIVO y ONLINE en territorio salvadoreño a través de Tigo Sports.

El Salvador: Tigo Sports (canales 3, 300, 1.001 HD), Tigo Sports App y Tigosports.com.sv

Tigo Sports (canales 3, 300, 1.001 HD), Tigo Sports App y Tigosports.com.sv Estados Unidos: TCS Go

Alianza vs. Águila: ¿Cómo llegan los Paquidermos?

Los dirigidos por Jorge Rodríguez han obtenido resultados disímiles en las últimas jornadas: cayeron 1-0 ante Fuerte, derrotaron 4-0 a Limeño, perdieron 3-1 con Once Deportivo y se repusieron goleando 3-0 a Isidro Metapán con los tantos de Ángelo Rodríguez (13′), Sebastián Julio (75′) y Ezequiel Rivas (88′).

“Uno de los retos que tiene uno como técnico es encontrar la regularidad, y yo no la he encontrado. Al final no es cómo se vaya, sino cómo se finalice”, aseguró el “Zarco”, quien buscará cortar una racha negativa: Alianza no le gana a Águila como local en el Cuscatlán desde el 2-1 del 18 de septiembre de 2021.

Encuesta ¿Quién cree que ganará? ¿Quién cree que ganará? YA VOTARON 0 PERSONAS

Alianza vs. Águila: ¿Cómo llegan los Negronaranjas?

El campeón nacional tuvo un flojo inicio en el Clausura, pero ha ido de menos a más hasta prenderse en el pelotón de arriba. En su último partido, luego del empate 1-1 con Fuerte, se impuso 3-1 a Once Deportivo gracias a los goles de Luis Rodríguez (52′), Renderos (70′) en contra y Walter Torres (86′). Esta fue su quinta victoria en cinco encuentros.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga Mayor de El Salvador 2024

Resultado del último partido entre Alianza vs. Águila

El cruce más reciente entre Alianza y Águila se dio el pasado 21 de enero, en la segunda fecha del Clausura 2024. Aquel día, en San Miguel, los capitalinos ganaron 1-0 con el solitario gol de Óscar Maldonado (39′).

¡No te quedes atrás! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.