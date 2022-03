Roma vs. Vitesse disputarán el juego de vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League. Entérate fecha, horario y canal para verlo EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Roma vs. Vitesse de Enrico Dueñas: cuándo, dónde y por qué canal ver la vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2022 en Centroamérica

El Vitesse de Enrico Dueñas visitará a la Roma en la vuelta de los octavos de final de la Conference League. José Mourinho quiere convertirse en el primer técnico de la historia en ganar Champions, Europa y Conference League, y sonríe con el 1-0 de la ida. Pero sus pupilos no generaron más que los de Arnheim, quienes buscarán emular lo hecho en 1995 cuando vencieron 1-0 en la Copa de la UEFA al mítico Parma.

Roma vs. Vitesse: día, hora, canal de TV y streaming del partido

Enrico Dueñas y su Vitesse enfrentarán a la Roma el jueves 17 de marzo, a las 14:00 horas de Centroamérica (15:00 de Panamá), en el Estadio Olímpico. Se podrá ver EN VIVO en El Salvador y toda Centroamérica por ESPN 2 y Star+ . Mientras que en Estados Unidos lo emitirán TUDN (app y web) y Paramount+.

Roma vs. Vitesse: cómo llegan los locales

Enrico Dueñas vio desde afuera cómo Vitesse asediaba a los giallorossiy hasta se perdía en los pies de Openda, bajo el arco y sin resistencia, el 1-0. Por no concretar las que tuvieron, luego sufrieron el tanto de la derrota. En su presentación más reciente, igualaron 0-0 con Heracles Almelo. Aunque el salvadoreño no fue convocado por Thomas Letsch para dicho cruce. ¿Tendrá su chance dorada ante la Roma?

Roma vs. Vitesse: cómo llegan los visitantes

José Mourinho, en el banquillo de al lado, miraba con reprobación lo que hacía su oncena. Sin embargo, selló el triunfo cuando Sérgio Oliveira (45+1') tomó un rebote y clavó la esférica en el ángulo. A Roma, que viene de empatar 1-1 con Udinese, se le asoma el derbi capitalino con Lazio. Pero Mourinho fue tajante: "El único juego que nos interesa es el Vitesse. No hay clásico, no hay Lazio, no hay partido el domingo".