El periodista salvadoreño Fernando Palomo sigue de cerca el fútbol que rodea a Concacaf y en el encuentro entre América y Cruz Azul de la Liga MX no sería la excepción.

En varias oportunidades en las redes sociales Fernando Palomo y David Faitelson han sacado chispas por distintos temas que han saltado sobre la mesa y esto lo han trasladado al mundo de las redes sociales. En esta ocasión, todo sucedió en el partido entre América y Cruz Azul de la Liga MX en donde las Águilas golearon (7-0) a La Máquina Celeste.

Un resultado bastante inesperado desde la previa, pero como todo en el fútbol, cualquier cosa podía ocurrir y así sucedió. Hace unos días antes de que se ejecutara este encuentro entre América y Cruz Azul, David Faitelson a través de su cuenta de Twitter había dejado un mensaje en donde aseguraba que La Máquina encontraría la forma de competirle a las Águilas porque la goleada no sería una opción.

"No se preocupen, el América no va a golear a Cruz Azul. No se crean esas historias de terror. Es un Clásico y "La Máquina va a encontrar la forma de competirle", fue el comentario de David Faitelson a través de sus redes sociales en la previa del partido. Y sí, pasó totalmente lo opuesto, a lo que Fernando Palomo contestó en tono burlesco "Acá lo tienen" y los comentarios comenzaron a llover en contra del periodista mexicano.

Faitelson se ha caracterizado por decir las cosas por la calle del medio y esto siempre o la mayoría de las veces ha causado más de una polémica. Casos como estos demuestran que no hay una verdad absoluta en el deporte. Por eso el comunicador Fernando Palomo dejó al descubierto el desatinado pronóstico del mexicano.