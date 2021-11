Fernando Palomo estuvo muy atento en la primera jornada de esta doble fecha en el mes de noviembre de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro más esperado fue el que vivieron las selecciones de Estados Unidos y México que terminó con una victoria estadounidense para ubicarse en el primer lugar de la tabla de clasificación. En este sentido hubo mucha crítica sobre el entrenador argentino Gerardo Martino y su conducción sobre los aztecas.

Para la selección de El Salvador de Fernando Palomo no fue una gran jornada tras empatar (1-1) ante la Selección de Jamaica. Por otro lado, la Selección de México sufrió su primera derrota en este Octogonal Final y ante su rival más directo: Estados Unidos. Hecho no que no cayó para nada bien en el sector de la prensa mexicana, sobre todo por las formas y el mal funcionamiento que demostró el Tri dirigida por Gerardo Martino.

A través de sus redes sociales Fernando Palomo fue bastante crítico con la prensa mexicana ya que han castigado con mucha firmeza a Gerardo Martino tras este resultado ante los estadounidenses. Y es que para el periodista salvadoreño, al parecer para la prensa azteca, no hay nada que caiga bien, ya que todo se critica, sobre todo cuando se trata del DT de la Selección Nacional.

"A Osorio le criticaban las rotaciones. A Martino le critican la confianza en un núcleo de jugadores. Todo sea para no ver la realidad", comentó Fernando Palomo a través de su cuenta oficial de Twitter. En donde recibió varios mensajes en contra, haciendo referencia de que debía preocuparse más por la situación de la Selección de El Salvador.

Sí, para Fernando Palomo el problema que pueda estar presentando la Selección de México va más allá del entrenador, en el pasado fue Osorio y ahora lo es Martino. Para él no todo e responsabilidad del estratega de turno y que desde la prensa mexicana deben comenzar a ver más allá del banquillo y ser más autocríticos en otros aspectos.