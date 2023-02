El Mundial de Clubes de la FIFA arrancó esta semana y este fin de semana se comenzará a disputar la segunda fase del campeonato, en el que llamó la atención de la presencia de dos árbitros salvadoreños, específicamente Iván Barton y David Morán que participarán en su primer partido.

FIFA dio a conocer los nombramientos arbitrales para los duelos de esta ronda, en el que los centroamericanos fueron asignados para el compromiso del Wydad AC de Marruecos ante el Al Hilal FC de Arabia Saudita, donde el ganador estará avanzando a semifinales para enfrentar al Flamengo de Brasil.

Barton fue asignado como el árbitro principal del compromiso, será acompañado por su compatriota David Morán que se desempeña como asistente uno, mientras como segundo línea estará la estadounidense Kathryn Nesbit y el uruguayo Andrés Matonte será el cuarto árbitro, mientras el mexicano Fernando Guerrero estará a cargo del VAR.

El encuentro entre los marroquíes y árabes se disputará mañana a las 8:30 horas de El Salvador, el cual podrá ser seguido por Canal 19 de la televisión abierta del país centroamericano. En donde Barton intentará hacer un gran trabajo y así tener opciones de ser elegido en las siguientes fases.

Iván Barton afronta la competición luego de tener una gran actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el que estuvo a cargo de los juegos de Alemania vs Japón, Brasil vs Suiza de la fase de grupos y el Senegal vs Inglaterra de los octavos de final.