Un jugador que venía siendo la gran sorpresa de El Salvador era Amando Moreno. El futbolista del New Mexico United estaba entre los puntos más altos de la Selecta y parecía que había nacido para formar parte del combinado nacional. Lamentablemente, una lesión lo hizo perderse casi todas las Eliminatorias.

Jugando para el equipo de la USL, el mediocampista ofensivo sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Ya lleva 5 meses de recuperación y parece que su vuelta se va a atrasar más todavía. El futbolista habló con El Gráfico y contó cuando cree que podrá regresar al césped.

"Ya estoy mentalizado en que esto se va a tardar. Estoy mejorando muchísimo porque mi rodilla va bien y tengo que tener paciencia para evitar otra lesión", comenzó Amando Moreno siendo completamente sincero y preocupando a los que creían que ya iba a estar jugando en estas semanas.

Y agregó sobre como está haciendo para mentalizarse en su regreso a las canchas: "Lo que me ha ayudado mucho es no pensar mucho en regresar a jugar. La semana pasada volvió al equipo y no poder hacer nada es feo, yo apoyo a mis compañeros. Trato de no pensar en jugar porque mi prioridad es volver sano y fuerte".

Para finalizar, habló sobre para cuando podrá volver a jugar en su equipo: "El doctor me dice que quieren esperar a los 8 meses para empezar a jugar, yo creo que ya a los 6-7 meses podré entrenar con el equipo. Llevo casi 5 meses de recuperación, yo estoy mentalizado en esperar".