La Junta Directiva de Alianza dio a conocer una noticia que no se esperaba y es que Milton Meléndez ya no continuará siendo el entrenador del equipo para el Torneo Apertura 2022, siendo en el Clausura donde terminará su etapa con los albos y con el que esperará finalizar su etapa con un título más a las vitrinas de la institución.

Pedro Hernández, presidente de los paquidermos, fue el encargado de confirmar la noticia, al dar a conocer que fue el mismo Meléndez que tomó la decisión de no continuar en el banquillo del equipo, porque al terminar la temporada cambiará de cargo y ahora estará encargado de la dirección deportiva, que ya lo había desempeñado.

“Damos a conocer la decisión que tomó el entrenador Meléndez y la respetamos. Nos comunicó que no iba a continuar y no queda más que agradecer. Él es de la casa y de la casa no se va nadie. Regresará a su antiguo puesto”, fueron las palabras del presidente Hernández, quien también comunicó que ya se están evaluando carpetas de los posibles sustitutos.

Los paquidermos desde ya han comenzado a estudiar a los candidatos para tomar el cargo de estratega, incluso el club dio a conocer que ya se cuenta con tres carpetas de extranjeros que la directiva ya se encuentra analizando, la decisión se basará en el perfil que se busca, para que se acople a la filosofía de la institución.

Actualmente Alianza marcha en el tercer lugar de la tabla con 23 puntos, el próximo duelo será el domingo en el clásico ante FAS. “Tingana” dejará el banquillo luego que lo tomara en el 2020, cuando durante la pandemia Wilson Gutiérrez regresó a su país.