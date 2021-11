El sábado 4 de diciembre se enfrentarán El Salvador y Ecuador en otro amistoso para intentar ver a otros futbolistas de cara a las últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf. Al no ser fecha FIFA, la mayoría de los convocados será de la liga local y algunos legionarios que no estén disputando todavía la temporada, como puede ser los de la MLS.

Sobre esta situación opinó el entrenador de Alianza, Milton Meléndez, y se demostró en desacuerdo con la convocatoria de sus futbolistas. El estratega destacó que los que deberían ceder son aquellos que están eliminados del torneo y no los que todavía están compitiendo por el título del Apertura 2021.

"No estoy de acuerdo porque son juegos amistosos, no son de eliminatoria. Creo que para esta fase, que ya habrá ocho equipos casi fuera, creo que tendrían que sacar los jugadores para ir a hacer los partidos amistosos, más los jugadores de afuera, creo que es la oportunidad para ver más jugadores conociendo ya los que tiene aquí en El Salvador", declaró frente a los periodistas.

Y agregó que intentará que exista la posibilidad de rechazar la convocatoria de los futbolista de los Paquidermos.: "Personalmente, no los prestaría, pero es decisión de los señores, es un acuerdo que tienen, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque en esta fase todos los equipos no podemos dar ventaja".

Más allá de que la prioridad la debe tener siempre la selección, la posición de Meléndez es completamente entendible. Alianza podría perder a sus grandes figuras en un momento crucial del torneo, la fecha que se eligió no fue la mejor y debería intentarse priorizar a los legionarios antes que perjudicar a los clubes locales.