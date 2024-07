Warren Madrigal es consciente de que los reflectores del mundo del fútbol lo alumbran constantemente. Con tan solo 18 años, el talentoso atacante del Deportivo Saprissa es una de las mayores promesas de Costa Rica.



A pesar de su corta edad, Madrigal ha demostrado un potencial tan deslumbrante que se ha ganado un lugar en el seleccionado de Gustavo Alfaro que actualmente disputa la Copa América 2024.

La confesión de Warren Madrigal

Con el brillante futuro que tiene por delante, es normal que el joven delantero sea el foco de los comentarios y publicaciones de miles de fanáticos del fútbol en las redes sociales, una situación que a Madrigal le avergüenza ligeramente.



Al ser interrogado en una reciente entrevista acerca de los videos de admiración que en Tik Tok que circulan sobre su persona, la joya del Deportivo Saprissa confesó: “Sí, los he visto, no me gusta usar tanto las redes pero mis amigos los pasan mandando”.

Warren Madrigal admitió sentirse incómodo (Getty Images).

“Obviamente es lindo, es lindo. Pero al ver eso me da mucha vergüenza, la verdad”, agregó Madrigal, quien se concentra en ayudar a Costa Rica a lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2024.

El milagro que necesita Costa Rica para clasificarse

Los dirigidos por Gustavo Alfaro se enfrentarán a Paraguay el martes 2 de junio a partir de las 7:00 p.m. de Centroamérica. Para acceder a la siguiente ronda, Costa Rica necesita golear a su rival, pero también esperar a que Colombia le de una mano derrotando a Brasil.