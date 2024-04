El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, ha lanzado una fuerte acusación contra el árbitro del encuentro entre su equipo y Liberia. El DT se fue expulsado, antes del final por reclamar y en conferencia de prensa explicó los detalles de lo sucedido.

Según lo que contó el entrenador, la roja que vio se debió a que se acercó al asistente para cuestionar el poco tiempo de reposición otorgado al final del encuentro. Ante la falta de respuesta, levantó el volumen de voz, pero aclaró que nunca les faltó el respeto o los insultó.

Pero su expulsión no fue lo que le molestó al técnico de los Morados. Él puntualizó en el cruce que había ocurrido antes entre el juez principal y sus dirigidos. El DT aseveró que les estaba faltando el respeto durante los 90 minutos.

¿Cuál fue la acusación de Vladimir Quesada sobre el árbitro de Saprissa vs. Liberia?

Vladimir Quesada contó ante los periodistas: “Lo que me molesta es que los toque a ellos, el señor asistente debió abocarse a responder lo que le pregunté, nada más, me molestó y le reclamé con un poco más de fuerza, pero nunca lo irrespeto como él sí lo hizo con nuestros jugadores, al final todos nos equivocamos, somos seres humanos”.

¿Qué más comentó Quesada sobre el empate del Saprissa?

Además de su situación con el arbitraje, Vladimir Quesada también hizo referencia al empate que los marginó de subirse a la cima del Clausura 2024. El entrenador reconoció que no es el resultado que esperaba y ahora se enfocan al partido ante Alajuelense.

“No es un resultado que nos agrada, obvio que hay que levantar el ánimo a los muchachos en el camerino. No es el resultado que queríamos, lo importante para nosotros hoy era ser punteros, no lo logramos y ahora pensamos en el clásico, iremos al Morera Soto a buscar un resultado positivo y para nosotros eso es ganar”, declaró el DT de Saprissa.

¿Cuándo se enfrentarán Saprissa y Alajuelense por el Clausura 2024?

Saprissa deberá visitar a Alajuelense este sábado, 20 de abril, a las 20:00 (Horario de Centroamérica) en el Estadio Alejandro Morera Soto. El encuentro será transmitido por FUTV y la aplicación de TDMax

