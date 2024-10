Luego de las acusaciones que lanzó Claudio Vivas, la presidente de Unafut no se guardó nada y le contestó al entrenador de Costa Rica.

La tensión en el fútbol costarricense ha alcanzado nuevos niveles tras las recientes declaraciones del entrenador argentino Claudio Vivas. El DT de la Selección de Costa Rica expresó su descontento por la programación de partidos de la Primera División mientras la Sele se enfrenta a Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El sudamericano declaró, tras la victoria contra Guatemala: “Ya hablé con las autoridades, le mandé un carta para mostrar mi desacuerdo con esa programación (partidos de reposición), porque habíamos acordado que cuándo juega la Selección no tendría que haber otros juegos”.

Y agregó: “Cuando juega la Selección, no debe haber partidos oficiales. Si hay jugadores convocados, no podrán participar en esos encuentros”. Según Vivas, el impacto de la coincidencia de fechas no solo perjudica a los equipos, sino que también podría afectar la asistencia a los estadios, calculando que entre 4.000 y 5.000 espectadores podrían perderse debido a la falta de jugadores estrellas.

Sin embargo, la respuesta de la Unafut no tardó en llegar y dejó mal parado al técnico argentino. En una entrevista con La Teja, Vicky Ross, presidenta de este ente, fue clara al señalar que no hay espacio en el calendario para realizar más cambios y que ya lo sabía el DT de Costa Rica .

Vicky Ross le respondió a Claudio Vivas.

¿Qué dijo la presidenta de Unafut?

“Como habíamos planificado en conjunto con don Claudio (Vivas) y don Gustavo Alfaro (anterior seleccionador), el calendario está muy ajustado. Las únicas fechas disponibles para la reposición eran esas, y eso ya se sabía”, puntualizó la presidenta de Unafut.

Ante la imposibilidad de reprogramar los partidos, Ross sugirió que lo máximo que podrían considerar sería cambiar los días de algunos encuentros, pero no la semana en la que están programados. “El calendario fue aprobado en asamblea y no hay otra ventana disponible”, concluyó cerrando la puerta a cualquier reclamo adicional por parte de Vivas y los demás técnicos involucrados en la disputa.

En conclusión, esta situación deja en evidencia las tensiones entre los intereses de los equipos y la Selección Nacional en momentos clave. Para Claudio Vivas, la falta de jugadores durante los cuartos de final de la Liga de Naciones podría afectar el rendimiento de los clubes en la liga local. Por su parte, la Unafut se mantiene firme en su postura de que el calendario fue aprobado en consenso y no hay margen para hacer ajustes.