El triunfo de la Selección de Costa Rica contra Guatemala significó la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero también un gran paso para la continuidad de Claudio Vivas. Sobre esto habló Osael Maroto ante los periodistas, luego de que terminara el encuentro.

El presidente de la Fedefútbol fue directo al referirse al futuro del estratega argentino. Reconoció que viene haciendo un buen trabajo en Costa Rica, pero su continuidad no está confirmada y tampoco es que se determinó que se vaya cuando finalice su contrato en diciembre.

¿Qué fue lo que declaró Osael Maroto sobre Claudio Vivas?

Osael Maroto comenzó revelando como serán los primeros pasos para analizar la renovación o no de Claudio Vivas en la Sele: “Vamos a hacer una evaluación después de los partidos de la Liga de Naciones, todavía quedan dos partidos y ahí haremos la votación”.

Luego, el presidente de la Fedefútbol resaltó lo que obtuvo hasta ahora el argentino: “Hasta el momento tiene 4 partidos invictos, líder de su grupo, pero la evaluación tendrá que hacerse en su momento. Hasta después de la Liga de Naciones y ahí se acaba”.

Siguiendo con este tema, crítico al periodismo por dar confirmaciones no ciertas: “El otro día en programa que a veces veo hablaban de que ya se iba o si no se iba, hay que ser responsables con la información. Ustedes que son los que se comunican con los aficionados creo que deben decir cosas ciertas, correctas y no confundir a la gente”.

Maroto dejó en claro también que no van adelantarse a tomar una decisión: “Siempre hemos dicho que vamos a ser respetuosos con los tiempos y vamos a esperar el tema de la Liga de Naciones. Hasta que no pase eso, no haremos nada diferente”.

Para finalizar, explicó quién decidirá la renovación de Vivas: “La decisión pasará por el Comité Ejecutivo, el mismo que eligió a Alfaro y criticaron mucho. Después, todos estábamos muy contentos con él y termina saliendo por otra razón. A la prensa le digo que si van a comunicar algo que sea correcto”.