Últimas novedades: Alajuelense se topa con un gesto de la FIFA de cara al Mundial de Clubes 2025

La ilusión de Alajuelense de participar en el Mundial de Clubes 2025 podría haberse diluido. En medio de la controversia sobre si Pachuca o León serían descalificados debido a la norma de la FIFA que prohíbe la participación de equipos de un mismo dueño en el mismo torneo, las esperanzas de los manudos crecían.

Sin embargo, un reciente movimiento publicitario del máximo ente parece confirmar que ambos equipos mexicanos podrán asistir a la justa sin problemas, lo cual deja fuera al conjunto costarricense. Se terminaría algo que anhelaban todos los aficionados de la Liga.

¿Cuál fue el gesto de FIFA que entristece a Alajuelense?

Los recientes anuncios de la FIFA han dejado ver que el organismo no tendrá en cuenta esta restricción para el torneo de 2025, ya que en el video promocional lanzado en redes sociales, ambos clubes mexicanos aparecen confirmados como participantes.

Este anuncio sorprendió a los seguidores y al club Alajuelense, quienes ven ahora más lejanas las esperanzas de participar en el torneo internacional. El video promocional, parte de la campaña “Take It To The World” en alusión al eslogan y canción oficial interpretada por el productor DJ Khaled, muestra los escudos de los 31 clubes que ya han asegurado su lugar, incluyendo los de León y Pachuca.

La publicidad fue proyectada en pantallas de Times Square en Nueva York, ciudad donde también se celebrará la gran final del torneo el 13 de julio. Para muchos, esto confirma la aceptación de ambos clubes de Grupo Pachuca en el evento.

La inclusión de Pachuca y León en la promoción parece ser una declaración tácita de la FIFA, que a pesar de no emitir un comunicado oficial sobre el tema, ha mostrado los emblemas de ambos equipos en una plataforma global, despejando dudas sobre su participación. Según fuentes cercanas, no se espera que la FIFA tome ninguna acción que impida a ambos clubes competir, lo cual representa una postura distinta a la que originalmente parecía plausible según las reglas establecidas.