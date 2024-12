Tepa González se suma a Jafet Soto y lanza picante frase sobre Morera Soto: "Es polvo y humo”

El Morera Soto, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol costarricense, fue testigo de una polémica declaración que dejó a muchos sorprendidos. Jafet Soto se burló de ellos diciendo: “Por favor. Yo jugué en estadios con 60 mil o 100 mil personas: el Jalisco, el Azteca, Monterrey. 17 mil personas no es nada”.

En esa sintonía, José de Jesús González, mejor conocido como el Tepa González, expresó también su opinión sobre el ambiente vivido en su primera visita al estadio de la Liga Deportiva Alajuelense. Más allá de los elogios al espectáculo, destacó que no le afectó en su juego.

¿Qué dijo Tepa González sobre el Morera Soto?

El delantero mexicano, con experiencia en escenarios de gran calibre como el Estadio Azteca o el Jalisco en su tierra natal, expresó: “Una cosa es que te tiemblen las piernas y otra cosa que te impresione. A mí lo del partido me pareció algo muy bonito, es la primera vez que lo visito, pero me pareció muy bonito”.

Luego, agregó el atacante de Herediano en la pequeña entrevista que le dio a La Teja tras la clasificación a la final del Apertura 2024: “La gente se metió muy bien, hizo lo que tuvo que hacer, me pareció un partido hermoso, que disfruté mucho”.

El respaldo de Jafet Soto

La frase que marcó el discurso del Tepa González fue su reflexión sobre las emociones externas que giran en torno al juego: “Yo no sé mis compañeros, pero yo realmente no me dejo enganchar por esas cosas, yo soy bastante profesional, me enfoco en hacer mi trabajo, hacer goles, dar asistencias y lo demás es polvo y humo”.

El delantero de Herediano reconoció que la serie ante Alajuelense fue un duelo intenso, pero insistió en que el equipo florense se limitó a cumplir su trabajo sin dejarse llevar por las etiquetas de favorito o menospreciado. Este profesionalismo, según el Tepa, fue clave para superar la presión del entorno.