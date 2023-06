Los amistosos de Costa Rica por Estados Unidos dejaron resultados preocupantes para el futuro de Luis Fernando Suárez. Luego de perder 1-0 contra Guatemala, los ticos cayeron por 3-1 contra Ecuador y comenzarán la Copa Oro 2023 de la peor manera.

Terminado el encuentro, el entrenador colombiano dio una conferencia de prensa en la que salió a respaldar a sus jugadores. No solo destacó el esfuerzo que están poniendo, sino que aseguró que no puede no defenderlos en este duro momento que viven.

“Estoy abierto a todas las cosas, digo lo que a veces uno no tiene que decir porque quiero ser amplio y abierto con el país, pero también tengo que defender a los jugadores que han tenido una actitud en la que nadie creía en ellos y se pudo clasificar en el Mundial y lo hicieron con emoción y unión, listo”, comenzó declarando Suárez.

Luego, agregó que lo que está sucediendo no está relacionado con situaciones malas dentro del grupo: “Nos podrán endilgar situaciones que queremos mejorar y esa es la cantinela que yo he tenido constantemente y lo voy a seguir haciendo, pero no es emocional”.

Para finalizar, cerró: “Hay sinergia dentro del grupo, nosotros clasificamos al Mundial pasado porque teníamos un equipo emocionalmente muy fuerte, de pronto era débil en lo demás, de pronto era bueno defensivamente y no más, pero clasificamos a punta de emociones y eso va a seguir siendo así ¿De pronto habrá que mejorar otras cosas? Totalmente de acuerdo, tengo que defenderlos”.