Alajuelense vs. Sporting San José cerrarán la fecha 11 de la Liga Promérica de Costa Rica. Entérese cuándo juegan, hora, canal de TV y streaming del partido.

Liga Deportiva Alajuelense regresa a la acción en el Torneo Apertura 2024. Y le espera una dura prueba frente a Sporting San José, correspondiente a la 11ª fecha, en la que estará en disputa el liderato de la Primera División.

A los Manudos no solo les alcanzaría con imponerse: también necesitarían que San Carlos, el líder, caiga ante Saprissa y que Cartaginés al menos empate para superarlo por un punto. Los josefinos, por su parte, ansían ganar en casa para regresar a la zona de clasificación.

¿Cuándo juega Liga Deportiva Alajuelense vs. Sporting San José por la Primera División de Costa Rica?

Alajuelense visitará a Sporting mañana, jueves 19 de septiembre, a las 8:00 p.m. , en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Alajuelense vs. Sporting?

El partido será transmitido en Costa Rica por la señal de Tigo Sports (canales 9 Digital, 709 HD o 13 Satelital).

Sporting vs. Alajuelense: ¿Cómo llegan los Albinegros?

Al elenco de Hernán Medford le urge salir del bache en el que entró desde que Herediano le ganó 2-0, quitándole su invicto de doce juegos. Luego, cayó 3-2 ante San Carlos, empató 1-1 con Santos y en la última fecha perdió 1-0 contra Cartaginés, cayendo al sexto lugar de la clasificación.

“Hay formas de perder y esta no es una, porque nosotros tenemos la culpa, no puede ser que los partidos los cerramos tan mal que nos han anotado en casi todos”, externó un hastiado Medford, quien apuntó contra sus futbolistas: “Yo les dije que no quisieron ganar”. Aunque reconoció que “el equipo jugó bien”.

Sporting vs. Alajuelense: ¿Cómo llegan los Rojinegros?

La Liga buscará resguardar su invicto, el cual extendió al empatar 1-1 con Puntarenas en el “Lito” Pérez gracias al golazo del juvenil Creichel Pérez. “Es el resultado menos malo del que perseguíamos. El equipo primero tuvo que vencer un estado emocional que siempre sucede cuando estás preparado para jugar un partido en una fecha y tenés que jugar el otro día”, externó Guimaraes.

El DT probablemente siga realizando rotaciones en un equipo revolucionado por la llegada del lateral Bryan Oviedo, que necesita ganar para tomar impulso de cara al juego ante Cartaginés del domingo, el cual podría definir el liderato, y el inicio de la serie con Comunicaciones por la Copa Centroamericana.