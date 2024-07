La supercopa de Costa Rica causó mucha polémica desde que se dio a conocer su formato, en especial tras confirmarse que jugarían Deportivo Saprissa contra Club Sport Herediano, siendo los de Tibás que se manifestaron en contra y uno de ellos fue Kendall Waston.

El defensor fue más cauteloso que el resto de sus compañeros, pero manifestó no entender el objetivo de esta, pero que a su punto de vista solamente queda cumplir si está calendarizada y tratar de hacer un buen trabajo, aunque en esta edición fueron superados por el Team.

¿Qué opina de la supercopa?

“Para mí no me gusta este formato, no lo entiendo, no me gusta para nada, no entiendo, pero hay que respetarlo y si hay que jugarlo nos toca afrontarlo de la mejor forma, lamentablemente esta vez no se nos dio”, fueron las cortas pero contundentes palabras.

El defensor se unió al capitán Mariano Torres y al entrenador Vladimir Quesada quienes ya habían manifestado su molestia. Aunque Waston también se quiso enfocar en lo deportivo, esperando que se pueda llegar a un buen nivel para competir en la temporada.

“Es lo primordial en estos momentos, la táctica, los movimientos que queremos definir, pero siempre es complicado ante equipos como herediano porque propone, que juega de tu a tu y es bueno para todos”, aseguró.

“Pero queremos seguir preparándonos de la mejor manera para los torneos que se afrontan, así llegar en buena forma”, finalizó el zaguero.