Se entierra solo: Claudio Vivas dice algo que hace enfurecer a todo Costa Rica

Pese a que estuvieron muy cerca, la selección comandada por Claudio Vivas se quedó afuera de la Liga de Naciones contra Panamá. La Sele empató 2-2 en tierras canaleras y, por haber perdido en la ida en el Estadio Nacional, cayó 2-3 en el global.

El entrenador de Costa Rica quedó en el medio de la polémica y todo indica que podría terminar yéndose, ya que su contrato finaliza en diciembre y no se le renovaría. Terminado el duelo, el argentino habló y terminó empeorando su porvenir.

¿Qué dijo Claudio Vivas en conferencia?

Tras la eliminación, Claudio Vivas declaró: “Venga quien venga, el potencial lo tenemos. En ese aspecto hemos crecido mucho. Nuestro rival no es Panamá. Están El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, son plazas difíciles, no solo Panamá”.

Pese a que en el final quiso arreglarlo, el argentino quedó como si estuviese reconociendo que son inferiores a los panameños y deben centrarse en los otros rivales. Son tres cupos los que da Concacaf para el Mundial y Costa Rica no puede quedarse afuera.

Pero esto no terminó acá, Vivas declaró sobre su continuidad: “Si yo sigo o no, no depende de mí. Yo siquiera seguir con este grupo de jugadores, pero el objetivo que era llegar a los cuatro mejores no lo logramos, pero sí logramos una identidad. Hoy sometimos a un rival que en casa es imbatible”.

Para finalizar, el entrenador de Costa Rica cerró hablando de su trabajo y sobre la posible decisión de la Fedefútbol: “Yo no sé si me da, pero habrá que ver lo que deciden. No me corresponde seguir respondiendo este tipo de preguntas, pero no puedo decir más”.