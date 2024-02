Saprissa vs Alajuelense hoy EN VIVO: a qué hora y dónde ver el clásico | Liga Promérica de Costa Rica

Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense disputarán hoy la 8ª jornada del Clausura 2024 de la Primera División de Costa Rica. Será un clásico nacional relevante, pues estará en juego el primer lugar del torneo: si bien le pertence a Herediano, con 15 puntos, una victoria podría dejar a cualquier de los dos por encima del Team hasta que se enfrente a Guanacasteca el domingo.

Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora juegan, dónde y cómo ver el partido?

El clásico 351 entre Saprissa y Alajuelense tendrá lugar hoy, viernes 16 de febrero, a partir de las 9:00 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa. En principio, iba a jugarse una hora más temprano, pero a raíz de las presas generadas por el severo congestionamiento vial que sufre el país —esto tras la demolición del puente sobre el río Torres, en Bajo los Ledezma— debieron retrasar su inicio.

Respecto a la transmisión del partido, que tendrá a Adrián Chinchilla como árbitro principal, usted podrá sintonizarlo EN VIVO y ONLINE a través del canal FUTV, la app de TDMAX y su página web.

Saprissa vs. Alajuelense: ¿Cómo llega la ‘S’?

Los tricampeones alcanzaron su tercera victoria consecutiva con la remontada 2-1 sobre Liberia, en la que anotaron Jefry Valverde (33′) y Orlando Sinclair (88′). “Este gane nos da motivación y credibilidad, el triunfo vale más por el gran trabajo que hizo el rival”, destacó Vladimir Quesada, quien ya mira de reojo el partido con Philadelphia Union.

Dos detalles importante sobre este juego: marcó el regreso de David Guzmán tras una lesión y Luis Díaz se fue expulsado, por lo que se perderá el clásico y las dos fechas siguientes del campeonato.

Saprissa vs. Alajuelense: ¿Cómo llegan los Manudos?

La escuadra de Andrés Carevic venía siendo cuestionada por su rendimiento. Y el reciente empate 1-1 con Grecia, en el que Joel Campbell (80′) fue protagonista por su festejo de gol, no ayudó: “Posiblemente tengamos cosas por mejorar (…). Entiendo perfectamente lo de la afición, pero los resultados no me coinciden mucho porque nosotros estamos en primer (segundo) lugar”, dijo Martín Arreola.

En dicho cotejo, además, vio la tarjeta roja el propio Carevic y no estará presente esta noche, al igual que el lesionado Johan Venegas y el portero peruano Alejandro Duarte, todavía inhabilitado para jugar.

Saprissa vs. Alajuelense: último partido entre ambos

El último cruce entre Saprissa y la Liga se dio el pasado 18 de noviembre, en la final del Torneo de Copa que los Rojinegros ganaron 2-0. Ahora, buscarán repetir en Tibás, donde no salen victoriosos desde 18 de abril de 2021: en aquella ocasión, golearon 5-0 a los Morados.

