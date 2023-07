Deportivo Saprissa continúa armando su plantilla para el Torneo Apertura 2023, amén de la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa. Así es que este viernes anunció la renovación del contrato de Pablo Arboine hasta junio de 2026.

“Estoy muy agradecido con la oportunidad de continuar en el equipo. Cuando se dio mi llegada acá vine con sueños e ilusiones, y en el primer año conseguir un bicampeonato es increíble. Fue impactante para mí y para mi familia”, dijo el defensa, quien también le agradeció a los Morados.

“Y darle gracias a esta afición que siempre nos ha respaldado en la cancha. Me siento contento de haber tenido el respaldo de la afición dentro y fuera de la cancha. Gracias a Dios en los dos torneos he sido regular y he tenido mucha participación y muchos minutos”, añadió.

Sin embargo, hasta el momento el club sólo ha realizado dos fichajes: el volante Jefferson Brenes (Herediano) y el lateral Jorkaeff Azofeifa (Guadalupe). Por eso es que están negociando para finiquitar la llegada de un prometedor juvenil.

Se trata de Andrey Soto, extremo izquierdo de 20 años, por quien enviarán una oferta formal, según informó el periodista Kevin Jiménez. Si esta convence a los sancarleños, lo dejarán ir. Además, al futbolista lo seduce jugar en la ‘S’.

Gustavo Pérez, gerente general de los Toros del Norte, le contó a La Teja que Soto “ha tenido la particularidad que no es fácil en el fútbol de Costa Rica que debutó con 15 años en la primera división y también ha estado en todos los procesos de selecciones menores desde regionales acá en San Carlos, pasó a la sub-15, sub-17, sub-20 y ahorita la sub-23″.

“Es un jugador que en el mercado internacional lo tienen muy bien referenciado y es por eso que sí hemos recibido muchas llamadas por él, pasantías para ir a clubes internacionales, México, Europa, que tenía todo listo, pero por una situación personal no pudo ir”, reveló el directivo.