Si bien en Deportivo Saprissa están enfocados en la semifinal de ida del Torneo Apertura 2023 con Cartaginés, que se jugará este domingo en el “Fello” Meza, la directiva del club ya posó sus ojos en la Major League Soccer (MLS) y estaría a un paso de amarrar a su segundo fichaje para el 2024.

El jugador en cuestión es Joseph Mora, un viejo conocido en Tibás, cuyo contrato con Charlotte FC fue rescindido en agosto y desde entonces está sin equipo. Curiosamente, esto sucedió a días de que la franquicia se enfrentara al Inter Miami de Lionel Messi en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el regreso del lateral izquierdo a la Primera División de Costa Rica es una posibilidad más que concreta: “Mora está en negociaciones muy avanzadas para ser nuevo futbolistas de Saprissa. El acuerdo llegará muy pronto si todo sale según lo planeado”.

¿Cómo le fue a Joseph Mora en la MLS?

Luego de conquistar los Torneos de Invierno de 2015 y 2016 con los Morados, Joseph Mora fichó por el DC United. Allí, disputó 103 partidos y brindó dos asistencias entre 2018 y 2021, año en el que fue traspasado a Charlotte, donde tuvo menos rodaje. Estuvo presente en 30 cotejos, pero en 2023 apenas saltó en campo en 5, sumando un total de 271 minutos.

La pérdida de protagonismo decantó en su salida, por decisión de la franquicia y también por motivos personales. En aquel entonces, en su despedida de la afición, el futbolista de 30 años lo dejó claro: “Hoy me toca despedirme no de la manera que me hubiese gustado, pero a veces hay cosas que no solo dependen de mí”, escribió.

Encuesta ¿Le gustaría que Saprissa fiche a Joseph Mora? ¿Le gustaría que Saprissa fiche a Joseph Mora? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Quién es el otro refuerzo de Saprissa?

Si se termina concretando el arribo de Mora, la “S” habrá cerrado su segundo fichaje hasta el momento tras Yoserth Hernández, ex volante de Puntarenas FC, quien firmó un contrato por tres años con los bicampeones del fútbol tico. Es decir, hasta diciembre de 2026, según reveló Kevin Jiménez.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.