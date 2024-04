El nombre de César Yanis ha retumbado durante los últimos días en el mercado de fichajes de Costa Rica. Su buena actualidad individual, sumada al gran Torneo Clausura que está realizando AD San Carlos, está provocando que comiencen a surgir rumores de posibles intereses. Y uno de los equipos que se mencionó, fue Deportivo Saprissa.

Sin embargo, no transcurrió mucho para que el rumor se desmintiera. Y es que durante una entrevista con Yashin Quesada, el gerente deportivo de Saprissa, Sergio Gila, afirmó que no existe acercamiento por el volante panameño, César Yanis y que, incluso, no han mostrado ningún tipo de interés por él.

San Carlos busca amarrar a César Yanis

A pesar de ello, el presidente de la Asociación Deportiva San Carlos, Luis Carlos Chacón, afirmó que ya la directiva norteña se puso en marcha con la renovación del canalero. Además, dio a conocer que varios clubes del Valle Central han estado siguiendo de cerca al panameño, según lo que informó La Nación.

“Posiblemente al muchacho le han ofrecido de otros equipos, pero a diferencia de otros momentos, en la actualidad los presidentes de los equipos nos tenemos ante todo respeto y lo que queremos es hacer crecer el fútbol de Costa Rica. Así que es difícil que un presidente de un club local haga algo que no esté en la línea del objetivo del desarrollo y modernización del fútbol”, expresó Chacón.

“Todos lo quieren porque ha destacado, pero con él tenemos una relación muy amena y en cualquier momento podríamos anunciar su renovación”, agregó el presidente. Aunque también manifestó que no hay seguridad de que Yanis no esté en conversaciones con otros clubes.

Cláusulas en el contrato

Por su lado, La Nación también reveló que existe una cláusula específica en el posible nuevo contrato del futbolista: “Chacón dio a conocer que como parte de lo negociado con Yanis hay una cláusula que le permite a San Carlos tenerlo como ficha para el mercado nacional, pero además el conjunto del norte brindaría condiciones adecuadas para que el volante pueda seguir creciendo en el fútbol de Costa Rica”.