Desde Saprissa aseguran que no hay interés por César Yanis

En los últimos días, comenzó un rumor en el que a César Yanis se le colocaba en Deportivo Saprissa. Según lo informado, el volante que se ha consolidado en AD San Carlos como una de las figuras, habría despertado un interés por parte del Monstruo Morado, sin embargo, las especulaciones fueron desmentidas por el gerente deportivo de la institución.

“César Yanis en la mira del Saprissa de Costa Rica. Una fuente prominente me dice que Yanis gusta mucho a Saprissa, se ha adaptado de maravilla al fútbol costarricense. Tiene la capacidad y es hombre de selección. Además, está recomendado por Fidel Escobar. Según mi fuente, encajaría a la perfección en el Monstruo Morado”, manifestó el periodista, José Miguel Domínguez.

Cabe destacar que Yanis viene en plena mejoría con respecto al torneo pasado de la Liga Promerica, por lo que no extrañaba que el panameño comenzara a levantar miradas en los clubes del campeonato local. Aunque ya se confirmó que Deportivo Saprissa no sería una de ellas.

Desmienten un interés de Saprissa por César Yanis

Durante una entrevista con el periodista Yashin Quesada en Radio Columbia, Sergio Gila, gerente deportivo del Saprissa, fue claro al afirmar que no ha habido ningún acercamiento por parte del club hacia César Yanis. Gila desmintió cualquier interés en el jugador, asegurando que no se han realizado contactos y que no están considerando su fichaje en este momento. Además, destacó que tampoco hay interés en la contratación de Carlos Barahona, otro nombre que había surgido en los rumores de traspasos.

“No hemos contactado con él. No estamos interesados en él”, manifestó Gila sobre Yanis. Asimismo, ante la pregunta sobre el interés en Barahona, Gila respondió con un claro “No“, dejando en claro que tampoco hay planes para fichar al jugador en este momento.

Con estas afirmaciones directas y definitivas por parte del gerente deportivo del Saprissa, se zanja la especulación sobre los posibles traspasos de Yanis y Barahona al club. Ahora, todos los rumores quedan en simples suposiciones, por lo que, al momento, el volante panameño seguirá vistiendo la camiseta del cuadro Norteño.