En Saprissa se generó una lógica expectativa por el debut de José Giacone. Al técnico le quedan nueve fechas por delante en el Torneo Apertura 2024 para clasificar a semifinales como uno de los cuatro mejores. Y por qué no, habiéndole arrebatado el liderato al imparable Alajuelense de Alexandre Guimaraes.

La primera prueba tendrá lugar este jueves, cuando los tetracampeones visiten Nicoya para enfrentar a Guanacasteca. Y en las últimas horas recibieron una noticia favorable de cara a este encuentro por parte de la Fedefútbol.

Guanacasteca pierde a Johan Venegas contra Saprissa

El Comité Disciplinario de la Fedefútbol le aplicó una suspensión de tres partidos a Johan Venegas, la principal referencia ofensiva de ADG, por lo que estuvo ausente en la reciente victoria 2-1 sobre Santos y se perderá los duelos con Saprissa y la revancha con los guapileños.

Además de dicha sanción, el club deberá pagar una multa de ₡225 mil colones por la expulsión del delantero en la jornada anterior, ante Pérez Zeledón. De esta forma, Giacone y Saprissa tendrán una preocupación menos a la hora de enfrentar a un duro rival, que llega enrachado.

Johan Venegas celebra uno de sus goles con Guanacasteca. (Foto: ADG)

Los Pamperos llevan siete juegos consecutivos sin derrotas, en los cuales Venegas aportó 2 anotaciones para llegar a 5 en el campeonato nacional. Aunque son 6 en este semestre si se cuenta el tanto que le hizo a Real Estelí en la Copa Centroamericana.

Además de esta ausencia de peso, otra situación tiene debilitado a Guanacasteca: su DT, Alexander Vargas, podría no seguir en el cargo debido al descontento con los manejos de la dirigencia.

“Estoy contento a medias. Hay cosas que no me están gustando, no estoy cómodo, no me siento bien. Los jugadores son los que me tienen aquí (…). Para mí es difícil, quiero conversar con el presidente y no puedo. Tendré que tomar una decisión si no se solucionan algunas cosas“, avisó Vargas.

¿Cuántos goles le hizo Johan Venegas a Saprissa?

En total, Johan Venegas le convirtió 8 goles a su ex club, Saprissa: 7 en 38 clásicos nacionales vistiendo defendiendo los colores de Alajuelense y una diana más durante su paso por Puntarenas.