Liga Deportiva Alajuelense está viviendo una temporada cargada de expectativas, con un objetivo claro en mente: conquistar la estrella 31 y poner fin a la hegemonía de Deportivo Saprissa.

Para lograrlo, la directiva rojinegra ha llevado a cabo una reestructuración casi total del equipo, entregando al entrenador Alexandre Guimaraes todas las herramientas necesarias para alcanzar la gloria en el Torneo Apertura 2024.

Entre los refuerzos que se sumaron al plantel, destaca la figura del español Iago Falque, un futbolista con amplia experiencia internacional que ya ha percibido la responsabilidad que implica vestir los colores de Alajuelense.

La presión de ser campeón

En diálogo con la revista Mi Liga, Falque se sinceró sobre el ambiente que ha encontrado en su nuevo equipo y la presión que conlleva competir en uno de los clubes más grandes de Costa Rica.

“Aquí hay muy buen ambiente, es un grupo muy sano, un equipo competitivo; la gente entrena duro y la experiencia está siendo muy positiva. He percibido la obligación de ser campeón”, confesó el exjugador de Juventus, Roma y Tottenham.

Iago Falque sabe lo que se espera de él (Imago).

Con una trayectoria en equipos de renombre mundial, Falque no es ajeno a la exigencia de competir al más alto nivel. “Al final uno se mueve por objetivos y esa motivación es ganar títulos. Yo he jugado en equipos muy grandes donde siempre he tenido presión, así que he convivido con ella”, aseguró el español.

La Liga no afloja en su marcha

Hasta el momento, la apuesta de la directiva y el trabajo de Guimaraes parecen estar dando frutos. Alajuelense avanza con paso firme en el Torneo Apertura 2024, siendo junto a Sporting San José el líder del certamen.

El equipo rojinegro no ha visto la cara de la derrota en estas primeras cinco jornadas, sumando cuatro victorias y un empate, con ocho goles a favor y cuatro en contra.

El próximo desafío para Alajuelense será visitar a San Carlos, un compromiso en el que los manudos buscarán asegurar su lugar en la cima de la tabla de posiciones con la mente puesta en la fase final del torneo.