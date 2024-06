Rachid Chirino, nuevo jugador del Deportivo Saprissa, ha confesado en su primera entrevista con el club cómo su llegada ha revivido un gran recuerdo familiar. El momento que más marcó a Chirino fue cuando la S fichó a su hermano Randy, en el año 2016, al ascenderlo de Generación Saprissa. Algo que también se convirtió en un contrapunto con lo dicho por Joel Campbell cuando vestía la camiseta de Alajuelense.

Randy Chirino se convirtió en el primer miembro de la familia en vestir la camiseta del Deportivo Saprissa. Su ascenso a la primera división fue un momento de gran orgullo para toda la familia, y ahora Rachid tiene la oportunidad de seguir sus pasos y dejar su propia huella en el club.

Chirino ha declarado que desde pequeño ha sido aficionado del Deportivo Saprissa, y que siempre soñó con jugar para el club. Ahora que su sueño se ha hecho realidad, está decidido a dar lo mejor de sí mismo y contribuir al éxito del equipo.

¿Cuál fue el contrapunto con Joel Campbell?

Hace unos meses Joel Campbell afirmó que el ADN no existe en el fútbol y que lo que realmente importa es el compromiso y la responsabilidad de los jugadores. Dejando claro que el ADN sin duda influye en las habilidades de un jugador, pero no lo determina todo. La motivación, la disciplina y el entrenamiento también son factores clave para el éxito en el fútbol.

Joel Campbell – Alajuelense

¿Qué dijo Randy Chirino sobre el ADN y el fútbol?

“Para mí es algo que sí existe (ADN), por eso los campeonatos, su historia, lo he sentido desde el momento que se rumoraba que llegaba al club, me he topado personas que ya me exigen ganar la 41, es una afición exigente”, afirmó Randy Chirino como nuevo jugador del Saprissa.

Rachid Chirino – Saprissa

“Gracias a Dios llego a un camerino que se ve muy sano, de buenos líderes, jugadores y los jóvenes que están empujando para jugar bajo la guía de los más experimentados. Siento que me ayudarán a crecer y tener el chip de la mentalidad ganadora que hay en el Deportivo Saprissa”, sentenció Chirino.