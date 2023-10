La reciente eliminación de Deportivo Saprissa al mando de Vladimir Quesada en la Copa Centroamericana a manos del Real Estelí de Nicaragua ha dejado un sabor amargo en la dirigencia del club morado. Un visiblemente molesto Juan Carlos Rojas, presidente de la institución, expresó su insatisfacción de manera contundente durante una conferencia de prensa en el estadio Ricardo Saprissa.

Juan Carlos Rojas, figura clave en la directiva de Saprissa, ha dejado claro que la situación no ha sido aceptable y que se deben buscar soluciones para evitar futuros tropiezos. Sin embargo, también ha subrayado que no tomarán decisiones apresuradas en este momento crucial de la temporada.

Así que se espera que en las próximas semanas se realice un análisis exhaustivo de lo ocurrido en la Copa Centroamericana. Se revisarán las estrategias, el desempeño de los jugadores y se evaluarán posibles refuerzos o cambios en el equipo técnico. No obstante, todo esto se hará de manera meditada y con un enfoque claro en mantener la competitividad y la búsqueda de los objetivos trazados para la temporada.

Las razones por las que Vladimir Quesada sigue en Saprissa

A pesar de todo, el Deportivo Saprissa se mantiene en el liderato del torneo de Apertura 2023. Los números en el campeonato avalan a Vladimir. Para sumar puntos a favor, los Morados son el club más goleador con 32 goles junto a Herediano, y también es el que menos tantos ha encajado con Cartaginés con 14.

Sin embargo, la brecha también es muy estrecha. El Deportivo Saprissa está en la cima con 31 puntos. Mientras que la Liga Deportiva Alajuelense es segunda a un punto, Cartaginés es tercero a dos unidades y Herediano a cuatro. Así que, el próximo reto de los Morados es vital para conocer cuál podría ser el futuro del cuerpo técnico morado.

¿Qué piensa Vladimir Quesada sobre si presente en Saprissa?

“Yo voy a sujetarme a lo que digan mis autoridades, le agradezco por su interés en mi situación, pero nuevamente le digo, así como ellos me pidieron y me trajeron, igual en este momento lo reitero y que a ustedes se les olvida esa situación“, comentó Quesada.

“Se los he dicho con toda sinceridad, cuando ellos me digan que me haga a un lado, con mucho gusto, si es lo mejor para esta institución y para el grupo, obviamente lo voy a aceptar con todo respeto”, afirmó Quesada el pasado sábado tras la derrota 2-0 ante Herediano.

Así que de esta manera la directiva del Deportivo Saprissa no oculta su insatisfacción por la eliminación en la Copa Centroamericana, pero han optado por la prudencia y la cautela en la toma de decisiones. El equipo tiene por delante desafíos importantes y, en este momento, la prioridad es mantener la estabilidad y la unidad en el grupo para afrontar con determinación las competiciones restantes de la temporada.