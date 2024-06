El guardameta no tuvo el desenlace esperado tras tener participación en La Sele en lugar de Navas.

Patrick Sequeira está ganándose la mirada de todos en la Selección de Costa Rica, esto luego que el histórico Keylor Navas diera a conocer su retiro y con esto el también legionario es llamado a ser su sustituto, por eso es que fue titular en el compromiso del viernes versus Uruguay.

Las cosas para Sequeira no fueron del todo buenas, en su participación con los ticos logró una buena actuación y en momentos hizo pensar que la ausencia de Navas ya se estaba resolviendo, pero por otro lado recibió una mala noticia en lo que respecta a su club y donde no pudo evitar un mal resultado por jugar con los ticos.

La mala noticia

Ibiza, club donde milita Patrick Sequeira, cayó 2-1 contra el Barcelona B y con este resultado negativo complicó sus aspiraciones por lograr el ascenso, por lo que está cerca de no lograr el objetivo, esto porque necesita de un milagro para poder conseguir subir de categoría.

En el caso de Sequeira tendrá que seguir de lejos la participación de su club, esto porque fue llamado para los juegos de los costarricenses por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en los que se espera sea titular y solamente le tocará esperar que sus compañeros de equipo sigan en la lucha en España.

Elogiado por Gustavo Alfaro

El seleccionador de los ticos destacó a Sequeira por su trabajo ante Uruguay, en el que destacó su nivel: “El chico está en muy buen nivel y hoy lo demostró, es pesado cubrir el espacio de Keylor, aunque no necesariamente viene a cubrir ese espacio, pero la verdad estoy contento con los cuatro arqueros que nos acompañan hoy”.

“Los muchachos que están acá no vienen a tapar el espacio que deja alguien, eso no significa que no se reconoce lo de Keylor. Pero ellos vienen a ganarse un espacio, Patrick está en un gran nivel, hoy lo hizo con mucha naturalidad y estoy muy contento”, finalizó.