Tres partidos. Eso es lo que llegó a jugar Orlando Galo en el Riga FC tras haber llegado desde Herediano. Sin embargo, una grave lesión en su tobillo izquierdo lo mandó al quirófano.

Así, ahora ya está trabajando en una recuperación que le demandará varios meses por más que le está metiendo mucha intensidad. Tanta que en las últimas horas conmovió con un mensaje y un video.

El conmovedor mensaje de Orlando Galo

El futbolista de 23 años, que emigró a Europa justo después de la Copa América 2024 que jugó con Costa Rica, se mostró haciendo trabajos de gimnasio y con su pie izquierdo aún vendado tras haberse operado.

Al video de su entrenamiento le agregó un sentido mensaje cuyo principal destinatario no es otra persona que él mismo. “Todo lo que estás viviendo te está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de tu vida pero es sólo un capítulo, no el final de tu historia”, escribió Galo.

El mensaje de Orlando Galo en Instagram. (Instagram)

“Todas las veces que sientas que no puedes más, recuerda todos los momentos en los que sentiste algo similar y cómo lograste salir de eso. Esta vez no será la excepción, te vas a levantar y volverás a brillar como siempre lo haces”, agregó el jugador.

“Lo mejor está por venir. CONFÍA”, cerró Galo desde el gimnasio de Riga, en Letonia, con la ilusión de volver cuanto antes y lo más fuerte posible.