Con el paso de los años, las eras van cambiando y ya Keylor Navas no es el futbolista más caro de Costa Rica. En el ranking de los jugadores ticos más valiosos, según Transfermarkt, Manfred Ugalde es el máximo ganador y ya tiene un nuevo competidor.

Después muchos años, el delantero del Spartak de Moscú fue quien sacó de la encima al actual portero del PSG. Actualmente, el atacante tiene un precio de ficha de 8 millones de euros, según informes de la página alemana y es el más caro de los costarricenses.

Navas se consolidaba en el segundo puesto con 2 millones de euros, pero terminó siendo sobrepasado por Randall Leal, otro jugador que pasó por el Deportivo Saprissa. Si el futbolista de 27 años es ahora el segundo más valioso de Costa Rica.

¿Cuánto es el valor de la ficha de Randall Leal?

El mediocampista ofensivo del Nashiville tiene un valor de ficha de 3 millones de euros y ni siquiera es su precio más alto en su carrera como profesional. En el 2021 llegó a los 4M y siendo figura de la Selección de Costa Rica. En ese momento, Navas lo duplicaba.

Randall Leal es el segundo costarricense más valioso de la actualidad. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Lo llamativo es que el ex-Mechelen de Bélgica no está teniendo mucha continuidad en su equipo. Jugó un solo partido en lo que va de esta temporada, fue bajado a sumar ritmo al equipo filial de la MLS Next Pro y no se sabe qué sucederá con el cuándo termine su contrato, el 31 de diciembre del 2024.

¿Cuáles son los otros dos futbolistas que se están acercando al Keylor Navas?

En la última actualización de los valores de ficha que hizo Transfermarkt, Juan Pablo Vargas de Millonarios (Colombia) y Julio Cascante de Austin FC (MLS) alcanzaron los 2 millones de euros. Ambos están muy cerca de terminar superando al portero ex Real Madrid.