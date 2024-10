Luego de no haber sido convocado, Diego Campos decidió aislarse y reveló que no se encuentra siguiendo a la selección de Costa Rica.

No mira a La Sele: esto hace Diego Campos mientras juega Costa Rica

Una de las ausencias más controversiales en la Selección de Costa Rica para esta doble fecha de Liga de Naciones de Concacaf es la de Diego Campos. El delantero vive un gran momento en Alajuelense, pero Diego Campos prefirió dejarlo para citar a otros futbolistas que están en el exterior.

El atacante no realizó comentarios sobre su no convocatoria, pero ha demostrado en las redes sociales que se encuentra un poco molesto. En vez de seguir atento a lo que hace la Sele, el delantero disfruta de las vacaciones que les dio Alexander Guimarães.

¿Qué se encuentra haciendo Diego Campos mientras juega la Sele?

Desde su cuenta de Instagram, Diego Campos subió fotos y video de sus mini vacaciones junto a su pareja. Se encuentran en un resort disfrutando de la piscina y las demás actividades del lugar.

El futbolista publicó estas imágenes mientras se encontraba jugando la Sele. Obviamente, no está obligado a ver los partidos, y sobre todo ahora que no fue citado, pero la publicación parece una demostración de que no le presta interés.

Las publicaciones de Diego Campos mientras jugaba Alajuelense. (Foto: Instagram)

Veremos si, gracias a sus grandes rendimientos en Alajuelense, Campos puede volver a conquistar a Claudio Vivas. Por el momento, el entrenador argentino parece tener claro que no lo va a citar, ya que, hay futbolistas que le gustan más que él.

Hay que destacar que en el cuerpo técnico de Costa Rica se priorizan a los jugadores que están en el exterior. De ahí que el goleador de la Liga no sea tenido en cuenta y si otros futbolistas que no cuentan con muchos minutos en sus equipos, pero están en el extranjero y eso solo parece alcanzar.