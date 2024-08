"No me sentía cómodo": figura de Alajuelense rompe el silencio con una impactante revelación

Este lunes, la Liga Deportiva Alajuelense anunció a través de sus redes sociales su tercera equipación para la temporada 2024-2025. En la presentación oficial de la nueva indumentaria, uno de los dirigidos por Alexandre Guimaraes sorprendió al sincerarse acerca de una dolorosa situación.

Se trata del lateral izquierdo Ronald Matarrita, quien por primera vez habló sobre la angustia que vivió durante su travesía por el fútbol de Grecia, donde pasó un año defendiendo los colores del Aris Salónica.

Asi fue el martirio de Ronald Matarrita en Grecia

El futbolista de 30 años desembarcó en el cuadro helénico en julio de 2023, proveniente del SK Dnipro de Ucrania. Sin embargo, Matarrita no pudo consolidarse como titular en el equipo de la ciudad de Tesalónica, y terminó por rescindir su contrato.

Matarrita posó con la nueva indumentaria de La Liga (Twitter).

“Lo que yo diga se puede malinterpretar, prefiero recatarme a la hora de hablar. A lo que puedo contar por encima fue un tema simplemente con el entrenador”, reveló Matarrita.

Un malentendido desastroso

“Después de un entrenamiento había un trabajo extra en el que yo por venir jugando los partidos no me sentía a gusto, porque conozco mi cuerpo, sé cuándo me puedo lesionar, cuándo no y quise ser precavido“, detalló el jugador de Alajuelense, que actualmente es baja para Guimaraes por una sobrecarga.

Matarrita llegó a Grecia en 2023 (Aris Salonica).

Según Matarrita, él acordó con el preparador físico del club que lo mejor sería que no hiciera el trabajo extra, pero el entrenador no fue informado de la conversación, por lo que pensó que el tico se había ido de la práctica.

“Para mí eso no es una razón para enojarse, es falta de comunicación, no sabía que también debía hablar con él para eso. Sin embargo, tuvimos una conversación en la que él me mostró su desacuerdo con mi decisión de haberme salido del entrenamiento“, explicó Matarrita.

Me mandó a hacer recuperación como si estuviese lesionado y al final no estaba lesionado, simplemente era una precaución. Yo pensé que iba a cambiar, pero se me hizo a un lado desde ese entonces y pasaron muchas cosas, faltas de pagos y muchos atrasos“, añadió el lateral manudo.

El ex MLS también contó que se vio forzado a mudarse con un compañero de equipo porque no tenía dinero suficiente para pagar la renta. Por todo esto, Matarrita decidió esperar junto a su agente a que llegara “el momento correcto para salir y proceder legalmente contra el equipo y ahorita olvidarme de eso”.

“Llegué a un lugar en donde necesito estar tranquilo y sentirme querido para volver a encontrar la motivación que antes no tenía para eso”, concluyó Ronald Matarrita.