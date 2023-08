"No me gusta la rotación": Kevin Chamorro explota contra Vladimir Quesada

Luego de haber rechazado ofertas para jugar en el exterior, Kevin Chamorro no comenzó de la mejor manera esta nueva temporada con Deportivo Saprissa. No solo cometió errores contra Puntarenas FC en la fecha anterior, sino que también viene de mostrar un bajo rendimiento ante Herediano.

Hablando sobre esto con la prensa, el guardameta hizo referencia a que ha sufrido las críticas en estos días, pero que las equivocaciones son algo normal en los deportistas. Además, hizo referencia a la rotación que determinó Vladimir Quesada y abiertamente se mostró en contra.

“Todos los partidos son diferentes, uno siempre quiere dar lo mejor de uno, aportar su granito de arena, y creo que el equipo ha salido avante del liderato, cada jugador que entre va a aportar al terreno de juego para buscar los tres puntos. Tenemos una planilla amplia, y el que le toque jugar va a estar preparado, nosotros estamos enfocados en alcanzar el liderato”, comenzó declarando Chamorro.

Y agregó sobre las críticas: “Los aficionados, la prensa también, a veces amarillista me quieren bajar, pero siempre he confiado en mis capacidades, nunca he desconfiado. Hay momentos como cualquiera que uno se puede equivocar, me pasó en el torneo pasado, pero siempre estoy anuente a trabajar cuando me toca hacerlo de la mejor manera”.

Para finalizar, habló sobre la situación de que Alvarado ataja en la Copa Centroamerica y él en el torneo: “Sabemos lo que es mi compañero de Esteban Alvarado, es un portero de primer nivel, me gusta la competencia, está Abraham, otros, no me gusta la rotación, es decisión del entrenador, estamos jugando un partido cada uno, yo trabajo para Saprissa, mi familia, etc., y para mí es importante siempre dar lo máximo de mí”.