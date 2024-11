Luis Díaz es probablemente el futbolista que más creció en Saprissa desde la llegada de José Giacone en reemplazo de Vladimir Quesada. El entrenador cambió su posición de extremo y empezó a colocarlo como lateral derecho, un puesto en el que nunca había tenido participación con la camiseta morada.

Fue tan bueno su rendimiento en esta parte del campo de juego que hasta Claudio Vivas lo tendría en cuenta para llevarlo a la Selección de Costa Rica. Sin embargo, hay un punto en el que debe mejorar y que justamente el técnico argentino considera indispensable para su convocatoria.

Los motivos por los que Claudio Vivas no llamaría a Luis Díaz

“Es un jugador que estamos evaluando. Está siendo muy productivo en ataque. Defensivamente lo estamos evaluando porque el tiempo que no juega hace que genere alguna duda, sobre todo a nivel selección y un rival contra Panamá que está muy bien aceitado”, aseguró Vivas en declaraciones con ESPN.

El entrenador de la Sele no confirmó el regreso de Luis Díaz y podría seguir esperando debido a que no lo ve muy bien en el aspecto defensivo. Sabe que la serie de cuartos de final por la Liga de Naciones Concacaf ante Panamá es fundamental. Por eso, Vivas todavía no asegura su llamado.

“Evaluaremos de acá al viernes lo que es mejor para la selección y poder llamar a los mejores jugadores. Cuando uno da una lista no puede conformar a todos, siempre hay una crítica. Uno elige pensando en el bien de Costa Rica”, concluyó el entrenador argentino sobre la citación.

Los números de Luis Díaz con la Selección de Costa Rica

El ahora lateral de Saprissa hizo su estreno con el seleccionado tico en 2019 en un encuentro amistoso ante Uruguay. Luego jugó otros siete partidos entre amistosos, Copa Oro 2021, Liga de Naciones Concacaf y Clasificación al Mundial de Qatar 2022.