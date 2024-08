"No hay más": Kendall Waston no encuentra respuestas en Saprissa

Desde que regresó a Saprissa allá por enero de 2021, Kendall Waston se ha transformado en un referente del equipo que dirige Vladimir Quesada.

El defensor de 36 años es uno de los capitanes junto a Mariano Torres y por eso, en momentos de cuestionamientos, su voz cobra relevancia.

Así, tras la derrota de este domingo contra Herediano, Waston no dudó en hablar e intentar explicar el mal momento… o al menos intentarlo.

Kendall Waston no le encuentra demasiada explicación a Saprissa

Consultado sobre si el Monstruo Morado sufre de una “campeonitis” luego de haber conseguido el tetracampeonato, Kendall Waston no dudó: “En nuestra mente no está esa ‘campeonitis’ de la que me han consultado”, aseguró el futbolista.

“Sabemos lo difícil que es seguir ganando después de lograr cuatro cetros seguidos y se nos fueron jugadores clave, de peso, pero debemos darle más duro. No hay más, debemos reponernos”, aseguró el experimentado Waston.

Vladimir Quesada tampoco le encuentra la vuelta a Saprissa. (Saprissa)

“Debemos ser autocríticos y levantar la mano porque esto es así. Gracias a Dios logramos cuatro títulos seguidos, pero ya eso pasó. Para nada es normal estar en séptimo lugar. Tenemos chance, pero no nos podemos confiar”, avisó Kendall en un mensaje para todo el grupo.

“No queremos sufrir como en otros torneos remando desde atrás, esperando hasta lo último para clasificar. Queremos dejar el marco en cero y no lo hemos logrado, y es un tema de todos. Debemos redoblar esfuerzos para mejorar”, concluyó Waston.