Otro de los pesos pesados del equipo se acordó del ex técnico de Saprissa.

No es solo Mariano Torres: la otra figura de Saprissa que cruzó fuerte a Vladimir Quesada

Saprissa rescató un valioso empate 1-1 en su visita a Comunicaciones por el repechaje de ida de la Copa Centroamericana con el gol de Javon East, que le otorga una leve ventaja para la revancha del próximo miércoles en La Cueva, el escenario donde se definirá el último clasificado a la Copa de Campeones 2025.

Una de las figuras del partido fue Mariano Torres, quien pese a no estar pleno físicamente movió los hilos del equipo y fue el jugador que más veces (5) remató al arco, mostrándose asentado en la gramilla sintética del Estadio Cementos Progreso.

Meses atrás, Vladimir Quesada aclaró que no iba a arriesgar al volante argentino en esa clase de superficies por su tipo de lesión. Empero, este último salió al cruce y contradijo a su ex técnico: “Eso de decir que no juego en canchas sintéticas es una mentira enorme”, aseguró.

Aunque Torres no fue el único futbolista de la “S” que se acordó del entrenador tricampeón luego de enfrentar a Comunicaciones.

Jefferson Brenes le envió un filazo a Vladimir Quesada

Otra de las piezas importantes de Saprissa este miércoles fue Jefferson Brenes. El mediocentro regresó a la titularidad en la Copa Centroamericana de la mano de José Giacone y elogió su labor en su tercer partido al frente del equipo, enviándole también una indirecta a Vladimir Quesada.

“Lo importante es que la mayoría del equipo está acatando la idea de Giacone, que por ahí es un poco más intenso. La verdad, creo y pienso que se le ve otra cara a Saprissa ahora”, aseguró el mediocampista.

Jefferson Brenes celebra el gol con el que Saprissa venció a Sporting el fin de semana. (Foto: Mayela López)

Recordemos que Brenes no fue tenido en cuenta por Quesada en los dos juegos que terminaron decantando en su despido: las derrotas ante Antigua GFC y Puntarenas. Ahora, dice sentirse “feliz. En lo personal estoy completamente feliz del ritmo que estoy teniendo en el club”.

El ex Herediano, que venía de recuperarse de un desgarro sufrido el empate 2-2 de la Selección de Costa Rica con Surinam, tiene cerrada su renovación con Saprissa. Y a falta de confirmación oficial, todo indica que sería hasta 2027.