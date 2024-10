Mariano Torres trajo un tema sobre la mesa que parecía estar olvidado en el Deportivo Saprissa. El capitán recientemente fue clave en el empate (1-1) ante Comunicaciones en el repechaje de la Copa Centroamericana, sin embargo, recordó una situación que ahora deja muy mal parado a Vladimir Quesada.

Torres ha sido titular indiscutible en los tres partidos que el Saprissa ha jugado bajo las órdenes de José Giacone. Su liderazgo y visión de juego han sido fundamentales para mantener el equilibrio en el mediocampo del equipo costarricense, mientras se adapta al estilo de su nuevo técnico.

¿Qué dijo Mariano Torres sobre Vladimir Quesada?

Vladimir Quesada durante su gestión al mando del Deportivo Saprissa en reiteradas oportunidades admitió que en los partidos donde se jugara con césped sintético, Mariano Torres no vería acción para prevenir lesiones o recaídas.

Tras el reciente partido contra Comunicaciones, Torres fue consultado en la zona mixta sobre su experiencia en este tipo de campo, donde no siempre ha sido alineado y sorprendió con su contundente respuesta.

Mariano Torres – Saprissa

“Físicamente me siento muy bien, jugué todo el partido y salgo bien, no sentí nada. Se habla por lo dicen ustedes (periodistas), respeto mucho el trabajo de ustedes pero eso de que yo no juego en canchas sintéticas es una mentira enorme. Lo que se dice, no es así, yo estoy tranquilo“, afirmó.

“Si buscan el campeonato pasado quienes fueron los jugadores con más minutos la mentira se cae fácil. Eso no me preocupa, aquí (Cementos Progreso) se ve que la cancha está muy bien, es sintética y está bien”, finalizó Mariano Torres.

Mariano Torres – Saprissa

¿Cuándo vuelve a jugar el Saprissa de Mariano Torres ante Comunicaciones?

Mariano Torres, de 37 años, se encuentra en los últimos meses de su contrato con el Deportivo Saprissa, el cual finalizará en diciembre. El próximo martes, el equipo jugará el partido de vuelta contra Comunicaciones en el Estadio Ricardo Saprissa, con la serie empatada 1-1.

En caso de persistir la igualdad en el marcador global, el gol de visita será el criterio de desempate. El ganador de esta serie asegurará un lugar en la Liga de Campeones de la Concacaf, que se disputará en el primer semestre de 2025.