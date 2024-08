"No andan ni cerca": Keylor Navas habla como nunca de lo que todos quieren saber

Keylor Navas decidió hablar absolutamente de todo y sin vueltas en la gran entrevista que realizó Edgar Silva para Teletica. El guardameta no tuvo problemas en contestar no solo las dudas del periodista, sino también referirse a lo que la gente más quiere conocer de él.

Cerca del final del programa, el presentador le muestra al ex guardameta del PSG cuáles son las cosas que más buscan las personas en internet sobre él. A partir de ahí, le consultó por eso al futbolista y él no tuvo problemas en hacer referencia a todo.

Lo primero que buscaba la gente es la edad de Keylor, el portero de Costa Rica se río y contestó en broma sobre por qué tantas personas quieren saber la cantidad de años que tiene actualmente: “Puede ser que me ven muy joven, ja. Que barbaridad”.

Luego, lo más solicitado en el buscador era sobre el salario que gana anualmente el ex Real Madrid. El jugador no tuvo en problema en contestar sobre eso y contó la verdad que hay detrás de los números que aparecen en internet.

Edgar Silva entrevistó a Keylor Navas.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre el salario que gana?

“Las cosas esas siempre dan morbo a las personas. Si supieran que no andan ni cerca. Ojalá sea más, pero no. El internet la gente escribe lo que quiera y al final otro repite y repite. Se genera como una verdad”, comenzó declarando Keylor Navas sobre su salario.

Y luego, siguió: “Lo que sale en internet no se asemeja a la realidad, no me anda mal en la vida gracias a Dios. Nos ha ayudado a dar mucho. Mientras más hay, más se puede dar. Pero si está lejos de la realidad”.

Para finalizar, lo otro más buscado era su hija. Sobre eso, Keylor mostró un perfil que pocos conocen: “Mi hija es bastante guapa, vamos a ver con que nos sale. Todavía no conocemos a ningún candidato. Mi esposa no está con muchas ganas de conocer, yo sí. Cuando haya quiero que venga“.