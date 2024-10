La reciente derrota de Deportivo Saprissa frente a Puntarenas, que concluyó con la destitución de Vladimir Quesada como entrenador, desató una ola de rumores en torno a su sucesor.

La directiva de la escuadra, encabezada por Juan Carlos Rojas, parece haber puesto sus ojos en José Giacone, el entrenador bicampeón del Diriangén FC de Nicaragua.

El presidente del Diriangén sale al cruce

Las especulaciones acerca de las negociaciones entre Saprissa y el entrenador argentino no pasaron desapercibidas para el presidente del Diriangén, Rafael Ortega, quien decidió aclarar la situación.

El directivo aseguró que, por el momento, Giacone continúa siendo el entrenador de los Caciques, pero que esta situación podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Por el momento, Giacone continúa en su cargo.

“Ahorita se encuentra igual en el puesto de director técnico, pero ya en palabras concretas sí nos mencionó que hay un interés de Saprissa de tener los servicios de José. Todavía nada concreto, pero ya estamos viendo”, comentó Ortega.

Diriangén coopera con Saprissa

“La verdad de las cosas, no pondríamos ninguna traba por lo mucho que ha logrado don José con nosotros. No pondríamos ninguna traba si todo marcha bien, no hay ningún problema para que se fuera“, subrayó el presidente del equipo nicaragüense.

“Con don José teníamos un proyecto bastante serio a mediano y largo plazo, empezamos como desconocidos los dos, pero se fue corriendo el tiempo y se dio confianza y amistad, nos ayudamos a manera profesional y deportiva. Le reiteré que las puertas están abiertas, él ya es parte de la familia por todo lo que ha logrado”, concluyó Rafael Ortega.