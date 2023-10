Michael Barrantes rompió el silencio sobre su futuro futbolístico donde está a pocos meses de finalizar su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense y aunque no ha dado pistas sobre su decisión, informó sobre las opciones que hay para que pueda continuar en la institución.

¿Qué dijo de su futuro?

“Tengo una cláusula de rendimiento la cual me abre la oportunidad de seguir seis meses más, pero lógicamente uno va a estar a una evaluación en cuanto termine el torneo y yo trato de disfrutar el día a día aportando mi granito de arena en la situación que sea, entonces contento y esperando a ver qué pasa”, dijo a ESPN.

“He tenido un pequeño acercamiento en el equipo de pensar un poquito a futuro, pero yo trato de enfocarme en el día a día y cuando llegue ese momento, si tengo la puerta abierta, trataré de aprovecharla”, comentó.

Aunque Barrantes asegura que a pesar del poco tiempo que queda para que se tome una decisión, todo lo toma con tranquilidad y no quiere que algo provoque que pierda la concentración en esta parte vital del torneo, por lo que todo lo analizará en diciembre.

“En lo personal no me gusta, me gusta enfocarme al máximo, máxime que estamos llegando a instancias finales, pero trato de no enfocarme en eso y estar 100% en la semana. Cuando termine la temporada ya habrá tiempo para conversar”, indicó.

¿Qué dijo sobre el nuevo rol que puede tener en la otra temporada?

“Yo siempre me veo titular, nunca me veo suplente ni jugando pocos minutos, pero hay que ser claro que tenemos una planilla muy amplia de mucha calidad y lo que hemos tratado es entender y respetar el rol que a uno le toca. Hay partidos que me tocan entrar de cambio, en otros de titular y lo más importante es que todos estamos buscando el beneficio para el equipo”, finalizó.