Luego de las polémicas declaraciones que externó el director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Claudio Vivas, sobre el futbolista Aarón Suárez, el entrenador del Municipal Grecia decidió criticar públicamente ese criterio.

Precisamente, Vivas se refirió a que la estatura del volante de Liga Deportiva Alajuelense es el impedimento para que juegue en Europa, por lo que el técnico Mauricio Wright no se quedó callado y salió a cuestionar con firmeza esas aseveraciones.

“No hay que discriminar a nadie por su estatura, la talla de un jugador es el que juega bien al fútbol, sea alto, mediano o bajo de estatura, en eso no podemos ponernos en cosas raras y decir que a un jugador porque le faltan centímetros no puede estar en un fútbol de más nivel, eso es muy doloroso, quiero proteger a mi gente, a los jugadores costarricenses, de los mejores jugadores en el mundo últimamente han sido bajos, que lo diga Messi, Maradona y Neymar”, declaró Wright.

El jerarca agregó: “Los jugadores en Argentina no son altos en su mayoría, la mayoría de los jugadores picantes y buenos son bajos, hay muchos ejemplos, Pablo Aimar, Bochini, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo ¿de qué estamos hablando?, definitivamente fue una declaración muy desafortunada, uno tiene que dar buenos mensajes, no podemos discriminar, no comparto esa opinión”.

Asimismo, este técnico campeón con Brujas, Saprissa, y como asistente en Cartaginés también aprovechó para reconocer que le gustaría tener a Aarón Suárez en sus proyectos y que en la Selección de Costa Rica debería de estar, aparte de que considera como una injusticia que no lo llevaran al Mundial de Qatar 2022 porque de todos los jóvenes del país era el que estaba en mejor nivel.