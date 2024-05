Este jueves, San Carlos no pudo aprovechar la localía y perdió 1-0 ante Saprissa en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2024. Un gol de cabeza de David Guzmán al minuto 72 bastó para liquidar el trámite. Pero no la serie, según advirtió el estratega de los sancarleños, Luis Marín, en rueda de prensa.

Para el mundialista en 2002 y 2006 con La Sele, sería un error dar por muertos a sus pupilos: “Si alguien cree que no podemos sacar esto mejor que se quede acá. Si pensáramos así, ni vamos a Tibás. No gastamos gasolina del bus ni gastamos en el hotel. Sabemos que no será fácil, pero creemos firmemente que lo podemos lograr para salir adelante”, comentó.

¿Qué dijo Luis Marín sobre la afición de Saprissa y La Cueva?

Pese a que el Estadio Ricardo Saprissa es considerado uno de los más hostiles de la región por el cima que genera la afición, Marín confía en que no intimidará a San Carlos: “El estadio no juega. Las veinte mil personas en la grada no estarán en la cancha jugando contra nosotros. Que la gente empuja y mete presión, es cierto, es algo que se siente, pero tenemos que tener la personalidad para que eso no nos incomode”, aseguró.

¿Cuándo juegan Saprissa vs. San Carlos el partido de vuelta por la Liga Promérica?

La semifinal de vuelta tendrá lugar el próximo domingo 19 de mayo, a las 5:00 p.m., en el feudo de los Morados. Para clasificar a la final, San Carlos deberá imponerse 2-0 a Saprissa, que de todos modos ya tiene asegurado un lugar en la gran final. Empero, en caso de ganar 1-0, la serie se irá a los tiempos extra.

“Tenemos que ir allá a buscar el partido. No podemos irnos a meter atrás, a ser un equipo timorato, que en una contra meta una, porque ese no es el camino. Tenemos que ser eficientes, las que nos queden meterlas y atrás estar muy atentos. Trataremos de ser un equipo equilibrado, ver si podemos igualar y después remontar”, sentenció Marín.

La última vez que San Carlos visitó el Ricardo Saprissa fue el 3 de marzo e igualó 3-3 con Saprissa. (Foto: Deportivo Saprissa)

Recordemos que los Toros del Norte tienen un antecedente favorable frente a Saprissa en semifinales. En el Campeonato de Verano 2011, perdieron la ida 2-1 con los goles de Armando Solís y Douglas Sequeira. Pero en la vuelta, dieron el batacazo al imponerse 2-0 en La Cueva gracias a los tantos de Kenny Cunningham, autor del descuento en el Carlos Ugalde, y Álvaro Sánchez.