Los memes destrozaron a Alajuelense en las redes tras ser humillados en Concachampions ante New England

La Liga Deportiva Alajuelense dirigida por Andrés Carevic se enfrentó a una dolorosa experiencia en su visita a Boston, una ciudad que aguardaba con grandes expectativas su debut en la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de un glorioso capítulo en su historia se transformó en una humillación abrumadora tras perder (4-0). Por ende, los memes no perdonaron a los rojinegros en las redes sociales.

Con el marcador en su contra por un contundente 4-0 ante el New England Revolution, los rojinegros no solo decepcionaron a sus seguidores, sino que también se convirtieron en el blanco de las burlas en las redes sociales. Los memes, con su característico ingenio y sarcasmo, no tardaron en inundar internet, retratando de manera satírica la derrota del equipo costarricense.

La reacción de los memes en contra de Alajuelense

A través de la plataforma de X, los memes hicieron acto de presencia para castigar de alguna manera la actuación de Alajuelense ante el New England Revolution en la Concachampions.

¿Cuál es el siguiente paso para Alajuelense?

De esta manera la Liga Deportiva Alajuelense se encuentra ahora en una encrucijada crucial. ¿Serán capaces de transformar esta derrota humillante en una lección aprendida? ¿O será este el preludio de una temporada plagada de desafíos aún más arduos? Las respuestas a estas preguntas se revelarán en el encuentro de vuelta, donde el equipo tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad de resiliencia y su determinación para superar las adversidades.

¿Qué dijo Andrés Carevic tras la derrota en Concachampions?

“No podemos esconder que perdimos 4-0, aceptar que fueron superiores, quisimos ser competitivos y no los fuimos. No estuvimos a la altura en ningún momento y hay que replantear para seguir adelante“, aseveró Andrés Carevic.

“Como técnico asumo las responsabilidades. Un 4-0 no se puede esconder y fuimos superados. Hay que aceptar que fueron superiores. Repito, quisimos ser competitivos y no los fuimos“, sentenció Carevic para finalizar la rueda de prensa post partido.

