Este jueves, Alajuelense recibió a Puntarenas en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un emocionante compromiso por la jornada 13 del Torneo Clausura 2024. El compromiso lo enmarcaría Fernando Lesme, quien anotó su primer doblete con la camiseta Manuda y le otorgó el triunfo 3-2 a la Liga.

Después de una larga novela en el mercado de transferencias, previo a la llegada de Lesme a Alajuelense, el atacante tuvo su primera gran actuación con los Rojinegros. De hecho, al término del compromiso, recibió la ovación del público del recinto, dejando en evidencia el anhelo de los aficionados por ver al paraguayo con los colores del club.

Fernando Lesme ingresó a los 46 minutos del duelo, reemplazando a Aarón Suárez y teniendo su segunda aparición con el equipo de Carevic. Sin embargo, todavía no ha jugado como titular, aunque es posible que, luego de esta gran actuación, juegue desde el inicio en el próximo encuentro de Alajuelense.

¿Qué dijo Fernando Lesme sobre su primer doblete con Alajuelense?

Es preciso señalar que, desde un principio, Lesme mostró en distintas ocasiones, su deseo de defender los colores Rojinegros. Por lo que su conexión emocional con el equipo no solo se ha manifestado en el terreno de juego, también en sus expresiones de lealtad hacia la institución.

“Estoy muy contento, le estoy devolviendo al club la confianza que me han dado desde que llegué, este triunfo es para todos los que me apoyan. Es un sueño anotar en el club más grande de Costa Rica, tener mis primeros 45 minutos, la verdad es que me siento muy feliz”, expresó el ariete.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Luego de su sufrida victoria sobre Puntarenas, la Liga Deportiva Alajuelense ya piensa en su próximo compromiso del campeonato local, el cual será ante Municipal Grecia, el 11 de febrero (domingo). Partido con un toque especial para Lesme, debido a que se trata de su ex-club.